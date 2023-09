Chiar daca suntem in 2023, Iasul continua sa aiba scoli cu toalete in curte sau fara autorizatie de securitate la incendiu. Multe scoli inca se afla in reabilitare iar unii elevi vor invata in alte unitati. Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a prezentat situatia invatamantului si cum vor incepe elevii din invatamantul preunivesitar noul an.Cursurile anului scolar 2023-2024 incep la data de 11 septembrie 2023. In curand, clopotelul va suna iar toti elevii se vor prezenta la scoli pentru a ... citeste toata stirea