Ne lasa vremea sa vedem Eclipsa de soare? Informatii de la Meteo radar

Marti, 25 octombrie, are loc cel mai mare eveniment astronomic al anului: o eclipsa partiala de Soare, ce va fi vizibila si din Romania, daca conditiile meteo ne vor permite. Esine insa vremea cu noi?Prognoza meteo nu este deloc imbucuratoare pentru nordul tarii, unde marti, la ora eclipsei, cerul va fi acoperit de nori si va ploua in mai multe regiuni.In centrul tarii exista sanse ca soarele sa iasa dintre nori, in special in zona Brasovului, si ca eclipsa sa poata fi temporar vizibila, ... citeste toata stirea