Nebunia continua - Germania isi va deconecta ultimele centrale atomoelectrice in aprilie 2023

Germania isi va deconecta anul viitor in aprilie ultimele reactoare nucleare aflate in functiune, masura ce era preconizata pentru decembrie anul acesta, dar care a fost amanata din cauza dificultatilor in aprovizionarea cu energie provocate de razboiul din Ucraina si de dependenta Germaniei fata de gazul rusesc, relateaza marti agentia EFE.Amanarea a fost decisa in noiembrie printr-o lege impulsionata in parlament de cancelarul social-democrat Olaf Scholz, in pofida opozitiei partenerilor ... citeste toata stirea