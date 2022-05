Nebunia de la Regionala de Drumuri si Poduri continua cu doi directori recunoscuti de instanta

Ovidiu Laicu a recastigat sefia Regionalei de drumuri nationale, dar "meciurile" din instanta nu s-au incheiatFostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri a redevenit director. Concediat in decembrie 2019, el a deschis actiune in instanta in penultima zi a anului. Asta-toamna a castigat la Tribunalul Iasi anularea deciziei de concediere, iar anul acesta Curtea de Apel a intarit decizia de revenire pe functie si de plata a drepturilor salariale care i se cuveneau. Potrivit ... citeste toata stirea