Nepotul a cerut ca bunica sa sa fie declarata moarta. Instanta a aprobat. Bunica poate contesta in 30 de zile

Un iesean si-a dat in judecata propria bunica, cerand magistratilor sa constate ca aceasta este moarta. In lipsa cadavrului, decesul prezumat al unei persoane poate fi stabilit doar pe cale judecatoreasca, ca parat fiind citata persoana in cauza.In fata magistratilor Judecatoriei, V.V. a aratat ca bunica sa, N.S., disparuse in 1995, nemaiexistand niciun indiciu ca s-ar mai afla in viata. La momentul respectiv, politistii apreciau ca femeia decedase, fara a se pronunta insa ferm in acest sens. ... citeste toata stirea