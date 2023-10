Punctele de Trecere a Frontierei sunt acele locuri unde de obicei statul ii arata cetateanului cat de putina incredere are in el. Practic, oricine trece granita terestra este suspect. Senzatia este cu atat mai pronuntata pe drumurile care traverseaza granita de est, cu cat punctele vamale de acolo - porti de intrare in Uniunea Europeana - arata mai degraba ca haltele prin care azi mai trec doua-trei trenuri decat ca institutii unde cetateanul sa se simta confortabil in relatia cu autoritatile. ... citeste toata stirea