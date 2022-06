Neuromul interdigital (Neuromul Morton)

Dr. George Enescu, medic specialist Ortopedie-Traumatologie, ArcadiaNeuromul interdigital este o neuropatie compresiva a nervului interdigital, ce adesea provoaca durere in regiunea antepiciorului. Din punct de vedere epidemiologic, aceasta situatie afecteaza sexul feminin in principal in categoria medie de varsta, incidenta fiind de 9 ori mai mare decat in cazul sexului masculin. Localizarea tipica a durerii este in spatiul 3 interdigital (intre al 3-lea si al 4-lea deget al piciorului). ... citeste toata stirea