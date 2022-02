newTogether e proiectat la Iasi, la Classix Festival

Documentarul #newTogether, realizat de Forumul Cultural Austriac Bucuresti, ajunge la Iasi in cadrul Classix Festival. Proiectia in prezenta invitatilor Dan Lungu (scriitor) si Andrei Popov (Director Adjunct Forumul Cultural Austriac) va avea loc luni, 14 februarie 2022, orele 17:00, in sala de conferinte a Casei Muzeelor Iasi din Str. Vasile Alecsandri nr. 6."Descoperiti #newTogether pentru ca e fascinant! Un fel de puzzle de care ar fi fost mandru si Orson Welles, un puzzle dadaist de ... citeste toata stirea