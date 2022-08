Nichita, infundat definitiv de amanta: 5 ani cu executare. Ridicat aseara de la Vaslui. Judecatorii i-au uimit pe avocati: acuzatii mai putine, sentinta mai grea

Tribunalul va stabili cati ani va sta dupa gratii fostul primar al Iasului.Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul "Amanta", sentinta fiind definitiva. Nichita a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dar perioada pe care o va executa efectiv inca nu a fost stabilita.Instanta de executare, in acest caz Tribunalul, va lua in calcul mai multe elemente, respectiv condamnarea primita pentru luare de mita, timpul petrecut ... citeste toata stirea