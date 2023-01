Nici sa mori nu-ti mai permiti: s-a scumpit la Iasi si viata de Apoi. Pretul unui loc de veci ajunge si la 5.000 de euro

Piata locurilor de veci in Iasi n-a stagnat deloc in perioada pandemiei, ba chiar, se pare, dimpotriva: a fost si mai efervescenta. Astfel, la Iasi un loc de veci ajunge si la pretul unui loc de casa mai modest: 5.000 de euro.Mai grav: SC Spatii Publice, societatea din subordinea Primariei care administreaza si cimitirele publice, anunta ca mai sunt locuri disponibile doar pentru situatii de urgenta.Cimitirile din Iasi devin din ce in ce mai aglomerate, o contributie posibil sa fi avut si ... citeste toata stirea