"Nicio baterie la gunoi", concurs de educatie pe teme de mediu pentru elevi

Impactul deseurilor asupra mediului si colectarea si reciclarea in mod responsabil a acestora constituie tema editiei din acest an a concursului "Nicio baterie la gunoi!", adresat profesorilor si elevilor din intreaga tara. Potrivit organizatorilor, cea de-a V-a editie a competitiei invita profesorii si elevii sa se angajeze intr-o aventura educativa care depaseste granitele invatamantului conventional, pentru a dezvolta competente importante in epoca schimbarilor climatice, in randul copiilor ... citește toată știrea