Nicolae Ciuca anunta ca Ministerul Finantelor va veni in prima lectura cu bugetul pe anul viitor nu mai tarziu de 20 octombrie

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca Ministerul Finantelor, in deplina coordonare cu ordonatorii principali de credite, vor veni in prima lectura cu bugetul nu mai tarziu de 20 octombrie, astfel incat, la nivelul Guvernului, sa fie adoptat nu mai tarziu de 27 octombrie. El a mai spus ca Guvernul se va asigura, de asemenea, ca vor fi in masura sa gestioneze deficitul bugetar si inflatia, concomitent cu identificarea resurselor bugetare, pentru marirea salariilor