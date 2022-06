Nicolae de peste Prut, bacalaureat de 10. Este dublu olimpic national, in ciuda unui accident. "Sper sa fac operatia candva"

Este din Republica Moldova si a descoperit dragostea pentru cifre inca din copilarie. In urma cu patru ani, acesta a decis sa vina la Iasi pentru a-si continua studiile la Liceul Tehnologic Economic de Turism, unde s-a format si a obtinut rezultate impresionante. Nicolae Mihailov, originar din Republica Moldova si olimpic national in Romania, si-a pierdut vederea de la ochiul stang in urma unui banal accident, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa obtina performante scolare deosebite. Olimpic ... citeste toata stirea