Nimeni nu se intereseaza de copilul aflat in moarte cerebrala

Copilul in varsta de doi ani, din Neamt, care a ajuns la spital in coma dupa ce a fost batut de mama lui si de concubinul acesteia se afla in continuare in moarte cerebrala, la Anestezie si Terapie Intensiva."Nu exista activitate cerebrala, din punct de vedere medical, nu se poate constata o evolutie favorabila. Din pacate, un astfel de diagnostic este ireversibil", a declarat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii "Sf. Maria". Reprezentantii unitatii medicale spun ca pana ... citeste toata stirea