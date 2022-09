Noaptea Alba a Galeriilor din Iasi, 2022

Dupa ce situatia epidemiologica de anul trecut a necesitat amanarea evenimentului, Noaptea Alba a Galeriilor, organizata local de Asociatia Culturala AltIasi, se intoarce in galeriile de arta si spatiile expozitionale iesene. Astfel, in perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2022, in intervalul orar 18:00-23:59, iubitorii de arta sunt asteptati de zeci de entuziasti voluntari NAG pentru a explora propunerile galeriilor locale.Galerii participante / artisti/ expozitii:Borderline Art Space ... citeste toata stirea