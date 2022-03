Noi actiuni de sprijinire a refugiatilor din Ucraina

Indiferent daca vorbim despre refugiatii care tranziteaza judetul sau despre cei care vor ramane cazati in Iasi, un lucru este cert: autoritatile s-au mobilizat pentru sustinerea celor care fug din calea razboiului.Aeroportul Iasi este unul dintre cele mai tranzitate locuri din oras, motiv pentru care in aerogara au fost amplasate corturi si s-au amenajat spatii pentru persoanele aflate in asteaptare. Refugiatii pot gasi permanentapa, mancare, paturi si produse de igiena, produse care au ... citeste toata stirea