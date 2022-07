Noi acuzatii la adresa unui judecator din Iasi: "Isi permite sa faca in sedintele de judecata absolut orice doreste"

Nu de putine ori, judecatoarea Ancuta Blanariu impreuna cu membrii familiei au intrat in atentia publica. Saptamana trecuta, ziarul 7 Est a publicat in exclusivitate modalitatea in care judecatoarea s-a comportat in ultimii doi ani intr-un dosar penal. Acum, un cetatean a transmis o scrisoare prin care semnaleaza anumite fapte."Fratele acestei judecatoarea este patronul de la Le Gaga, local frecventat de toata floarea lumii interlope din Iasi. Fratele acesteia, in perioada pandemiei, ar fi ... citeste toata stirea