Noi averi ies la iveala la Directia Finantelor Publice Iasi

La Finantele iesene sunt oameni care stiu sa-si chivernisesca averea si la Departamentul de Comunicare in cadrul institutiei, cel putin daca ne uitam peste declaratia de avere pe anul trecut a lui Mihai Cristian Tebecailo, reprezentantul acestui departament. Tebecailo a strans in conturi aproape 230.000 de euro, bani adunati din vanzarea unor bunuri atat pe parcursul anului 2021, cat si anul acesta, dar si din aur si economii.Practic, am putea spune ca averea lui Tebecailo s-a transformat ... citeste toata stirea