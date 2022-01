Noi blocuri in zona Bolta Rece. Proiecte spre avizare

Un nou proiect urbanistic este propus in zona centrala, aproape de Bolta Rece, pe stradela Sf. Atanasie, langa Casa Culianu. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) apartine companiei Antrepriza Ideal Casa, firma care a mai dezvoltate unele proiecte imobiliare pe raza orasului.Potrivit proiectului de PUZ, in cadrul ansamblului vor fi construite patru corpuri de cladire. Fiecare tronson are subsol, demisol, parter, dar un numar de etaje diferit: 1 etaj (un corp), 2 etaje (doua corpuri) si 3 ... citeste toata stirea