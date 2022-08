Noi conditii pentru administratorii de bloc

Din acest an, administratorii de bloc trebuie sa detina un certificat de calificare profesionala pentru a-si putea desfasura, in mod legal, activitatea, conform Legii 196/2018. Pana sa intre in vigoare actuala lege a asociatiilor, administratorii de bloc aveau, ca si acum, obligatia de a fi atestati de catre primar.Din acest an, pentru a putea fi atestati ca atare, cei ce vor sa fie administratori de bloc trebuie sa detina, pe langa cazierul judiciar si cel fiscal, si un certificat de ... citeste toata stirea