Trei angajati ai Primariei municipiului Iasi - un director, un sef de serviciu si un consilier - sunt urmariti penal de catre procurorii DNA pentru infractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ei fiind acuzati ca au inserat in caietul de sarcini aferent contractului pentru organizarea Revelionului 2022-2023 cerinte care permiteau unei singure firme sa participe la procedura legala. Alaturi de cei trei, au fost pusi sub ... citeste toata stirea