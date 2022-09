Noi detalii din dosarul in care 17 persoane au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Unul dintre inculpati mai are o singura sansa de a scapa de inchisoare

Trei cetateni de origine araba cercetati pentru moartea a nu mai putin de 17 persoane cele mai multe din judetul Iasi au fost trimisi in judecata pentru omor calificat, in anul 2020. De atunci si pana acum, cercetarea a fost anevoioasa, instanta dand 20 de amanari intrucat erau necesare multe probe.Rechizitoriul a ajuns pe mesele magistratilor Tribunalului Iasi pe 23 octombrie 2020, In tot acest timp, Fuad a avut 17 tentative de a scapa de arestul preventiv, ultima incercare fiind respinsa, ... citeste toata stirea