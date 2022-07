Noi detalii in cazul avocatei cazuta de la etajul 6 al unui bloc din Iasi. Avocatul Sebastian Felecanu a fost retinut

Crima a avut loc in urma cu un an, cand tanara a cazut de la etaj, primele informatii mergand pe ideea unui suicid sau accident.Tanara avocata Monica Cioata a ajuns pe caldaram avand pe ea doar lenjeria intima. Ea si iubitul ei, tot avocat, veneau de la o petrecere si se certasera.PRECIZARILE PROCURORILOR:"La data de 15.07.2022, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Felecanu Sebastian, avocat in ... citeste toata stirea