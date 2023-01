Noi imagini cu Alexia, fata careia medicii i-au reatasat bratele dupa accidentul din Pascani. Mesajul postat de mama ei

Alexia Tudose, fata de 15 ani careia i-au fost reatasate bratele intr-o interventie unica in Europa, a fost vizitata acasa de medicul Sidonia Susanu, cea care a operat-o. Mama tinerei a postat pe Facebook un mesaj de multumire si fotografii de la intalnire.La mijlocul lunii trecute, Alexia a fost grav ranita intr-un accident de autocar in Pascani. A stat doua saptamani in spital si a trecut prin sapte operatii. "Sunt foarte fericita ... citeste toata stirea