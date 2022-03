Noi investitii pentru eliminarea pierderilor din reteaua de termoficare a Iasului

Prin proiectul "Reabilitare retele termice, sistem termoficare in municipiul Iasi pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana - etapa a III" vor fi reabilitati 6,86 kilometri de retea de transport, respectiv 0,87 kilometri de retea amplasata in curtea CET 1 * studiile municipalitatii indica faptul ca imbunatatirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice si reducerea costurilor globale de mentenanta si reparatii vor face mult mai atractiv sistemul de ... citeste toata stirea