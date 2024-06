Noi licitatii pentru inchirierea locurilor de parcare de resedinta

Primaria Municipiului Iasi (PMI) organizeaza in data de 18 iunie noi licitatii publice cu strigare pentru inchirierea de locuri de parcare de resedinta. Acestea vor avea loc la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din Soseaua Nationala nr. 43 ("Piramida lui Dubet"."Prima licitatie va avea loc la ora 10 si are ca scop inchirierea locurilor de parcare cu nr. 11 si 18 situate in parcarea de resedinta din Piata Unirii nr. 2, cu drept de participare pentru locatarii din blocul 2. A doua licitatie ... citește toată știrea