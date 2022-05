Noi licitatii pentru locuri de parcare intre blocuri

Primaria va organiza, in urmatoarele zile, mai multe licitatii pentru inchirierea de locuri de parcare. Procedurile vor avea loc in perioada 5 - 12 mai, fiind scoase la inchiriat un numar de 65 de locuri in diverse zone ale orasului.Cinci licitatii se vor desfasura pe 5 mai si vizeaza parcarile de resedinta din: str. Lotrului 1-15 (6 locuri pentru blocurile B26, B27, B28, B31, B32, B33, B34, B35, B11, B12, C14, C15 si C16), aleea Sucidava 13 (2 locuri - blocurile 259, 254, 255, 258B si 259A), ... citeste toata stirea