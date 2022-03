In conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatile de transport persoane in regim de Taxi la nivelul Regiei Autonome Aeroportul Iasi, ed.1/2022, nr.489/19.01.2022, incepand cu data de 05.03.2022, accesul autovehiculelor de taxi in zonele de asteptare de la Aeroportul Iasi va fi permis DOAR operatorilor de taxiautorizatiin urma procedurii de licitatie derulata in perioada 26.01.2022 - 18.02.2022. ... citeste toata stirea