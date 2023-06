Mai multe modificari in circulatia rutiera vor intra in vigoare in aceasta perioada. Politistii au aprobat un pachet cu 12 masuri propuse de Comisia de circulatie de la nivelul municipalitatii iesene.In jumatate dintre cazuri este vorba despre introducerea de noi sensuri unice, respectiv pe urmatoarele strazi: str. Podu Ros (dinspre str. Prof. Anton Sesan spre str. Sf. Lazar), str. Moldovei (spre str. George Emil Palade), fundatura Bacinschi (in spate la fostul supermarket Billa, spre str. ... citeste toata stirea