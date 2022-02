Noiembrie 2021, inca o luna neagra pentru Iasi. Foarte multe decese

Sfarsitul Valului 4 pandemic a luat cu el peste 200 de ieseni. Desi mai mic decat in luna dinainte, numarul deceselor survenite in noiembrie a consemnat si el un recordDupa numarul record de decese din octombrie trecut, survenit pe fondul Valului 4 al pandemiei, si luna noiembrie 2021 a fost una catastrofala. Conform primelor date statistice provizorii, la Iasi s-au inregistrat 1.337 de decese, mai putine decat in octombrie (1.651), dar mai multe decat in orice alta penultima luna din an. In ... citeste toata stirea