Semafoarele montate in Podu Iloaie in incercarea de a descongestiona traficul in localitate vor fi testate saptamana viitoare si avor avea anumti timpi de functionare. In plus se propune si o banda speciala pentru masinile care vireaza spre Erbiceni.Testele vor incepe miercuri, 12 iulie la orele 07:30 si vor dura pana la ora 20:00, timp in care se vor utiliza semafoarele temporare, sincronizate intre ele si care vor asigura unda verde duala (pe ambele sensuri de mers), permitand unui numar de ... citeste toata stirea