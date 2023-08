Acuzat de evaziune fiscala si primind o pedeapsa drastica in prima instanta, un iesean a reusit sa obtina reducerea acesteia in apel. O parte a faptelor se prescrisese, cu privire la valoarea totala a prejudiciului, judecatorii aveau dubii, iar inculpatul avea dreptul sa fie judecat sub imperiul unei legi mai blande. Putin a lipsit de altfel ca acuzatul sa scape fara nicio pedeapsa. Sentinta a fost pronuntata cu doar doua zile inaintea implinirii termenului de prescriptie generala.Ioan ... citeste toata stirea