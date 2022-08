Norocea junior a fost bagat in arest dupa accidentul de la hotelul Capitol

Radu Norocea, in varsta de 22 de ani a fost retinut ieri, de catre politisti, dupa ce a provocat un accident la Horpaz, in urma cu o saptamana.In noaptea de 18 apre 19 august, la ora 2, acesta se afla la volanul unui Mercedes rosu, in care se mai aflau cativa tineri. Aflat sub influenta alcoolului, Norocea a lovit violent o autoutilitara plina cu pepeni si un Opel care erau parcate in zona. Soferul care se afla la volanul bolidului Mercedes este fiul lui Radu Norocea, patronul firmei de taxi ... citeste toata stirea