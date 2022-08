Norul de praf care invaluie Iasul are si fum din exploziile din Ucraina

Pe pagina de Facebook Meteo Moldova au fost publicate informatii exacte legate de ceata laptoasa care a cuprin Iasul."Transportul de praf in troposfera joasa din regiunile de la nord de Marea Neagra s-a redus semnificativ in timpul noptii.Pe imaginile satelitare MODIS de ieri se poate vedea in mod distinct transportul de praf la macroscara, cu doua areale distincte, unul din regiunea Moldovei in care praful e transportat intr-o masa de aer usor instabila, dar si un areal foarte bine ... citeste toata stirea