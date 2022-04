Nou-nascut dintr-o mama surogat din Ucraina, adus cu elicopterul la Iasi

La inceputul weekendului trecut, echipajul SMURD Iasi a avut doua interventii de salvare a doi copii ucraineni care aveau grave probleme de sanatate.Un prim caz este cel a unui copil in varsta de un an si cinci luni, care, dupa declaratiile medicilor, sufera de o tumora renala. Micutul impreuna cu mama sa au fugit in urma cu mai multe zile din Ucraina, cu intentia de a ajunge in Germania la rude. Pentru ca cel mic nu se simtea bine, atat mama cat si copilul au fost internati pentru ... citeste toata stirea