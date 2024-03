Nou scandal: Postari cu soldati israelieni care se joaca cu lenjeria intima a femeilor din Gaza

Soldatii israelieni au postat fotografii si videoclipuri in care se joaca cu lenjerie intima gasita in casele palestinienilor, creand o imagine disonanta a razboiului din Gaza, unde foametea iminenta intensifica reexaminarea pe plan mondial a ofensivei israeliene, relateaza Reuters.Intr-o inregistrare video, un soldat israelian sta intr-un fotoliu intr-o camera din Gaza, ranjind, cu o arma intr-o mana, in timp ce in cealalta mana tine atarnata peste gura deschisa a unui camarad intins pe o ... citește toată știrea