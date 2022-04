Noua permise ridicate la trecerile de pietoni

Zece soferi au ramas fara permisul de conducere in urma unei actiuni a politistilor de la Biroul Rutier Iasi. Actiunea a avut loc luni, iar cele mai multe permise au fost ridicat pentru neacordarea de prioritate pietonilor."La data de 11 aprilie, in intervalul orar 06.30-13.30 si 14.30-21.30, politistii Biroului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o actiune pentru combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul neacordarii ... citeste toata stirea