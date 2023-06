Odata cu inaugurarea Palas Campus, in zona Sf. Andrei, iesenii au o noua zona de loisir, unde vor gasi cafenele, restaurante, servicii medicale, un centru de fitness, iar, in curand, si un supermarket. Lantul international Tucano propune un spatiu cu un design in premiera pentru intreaga retea de cafenele; Teo's Cafe are acum cea mai mare cafenea proprie sub cel mai nou concept al brandului; Praxis vine catre ieseni cu un centru de analize care include si o camera de recoltare pentru copii; ... citeste toata stirea