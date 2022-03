Noul Cod Rutier nu i-a speriat pe soferii ieseni

* un tanar s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus cu permisul suspendat si cu 110 km/hSe pare ca modificarea Codului Rutier nu i-a speriat pe soferii din judetul Iasi. Un tanar in varsta de 24 de ani a fost prins de politistii rutieri cu viteza de 110 km/h, la un control radar in Iasi. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca tanarul avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. "In noaptea de 28 februarie spre 1 martie, politistii din cadrul Biroului ... citeste toata stirea