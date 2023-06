Noul contract-cadru va intra in vigoare de la inceputul lunii viitoare si vor fi noi conditii de acordare a asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 360medical.ro a facut o trecere in revista a principalelor modificari aduse de documentul care a fost aprobat de Guvern si a fost publicat in Monitorul Oficial.Astfel, in analiza efectuata de publicatia cu specific medical se remarca faptul ca au fost introduse noi servicii ... citeste toata stirea