Noul Ford Explorer, complet electric, este disponibil la vanzare in Romania, dupa ce a finalizat o calatorie record de 30.000 km in jurul lumii (P)

Lexie Alford si noul Ford Explorer complet electric au condus o caravana unica de vehicule pentru a trece peste linia de sosire in calatoria record de 30.000 km si anunta o noua era pentru Ford in EuropaIn Romania, pretul pentru Ford Explorer este de 39.500 cu TVA prin programul Rabla Plus, pentru versiunea Select RWD Extended Range - tractiune spate, bateria cu autonomie extinsa de 602 kmExplorer, primul autoturism complet electric construit de Ford in Europa, ofera una dintre cele mai ... citește toată știrea