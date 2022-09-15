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Noul MEGANE E-TECH ELECTRIC a ajuns in SHOWROOM-UL BRAS din IASI (P)

Sursa: Ziarul de Iasi
Joi, 15 Septembrie 2022, ora 12:07
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Noul MEGANE E-TECH ELECTRIC a ajuns in SHOWROOM-UL BRAS din IASI (P)
Ziarul de Iasi
INCEPAND CU DATA DE 19.09.2022, NOUL MEGANE E-TECH ELECTRIC POATE FI VAZUT SI TESTAT IN SHOWROOM-UL BRAS DIN IASI, VIS-À-VIS DE METRO.

RENAULT A LANSAT O CAMPANIE SPECIALA PRIN CARE POT FI CASTIGATE 3 PREMII CONSTAND INTR-UN TEST-DRIVE DE O SAPTAMANA CU NOUL MEGANE E-TECH ELECTRIC.

PRIN PROGRAMUL RABLA NOUL MODEL POATE FI ACHIZIEsIONAT DE LA 23.100 Euro TVA INCLUS SI IN RATE, DE LA 240Euro/ LUNA

Noul Megane E-TECH Electric este primul model al "generatiei 2.0" de vehicule electrice ...citeste toata stirea
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