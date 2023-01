Noul presedinte ceh Petr Pavel, mai deschis fata de UE si Ucraina (analisti)

Presedintele ceh proaspat ales, Petr Pavel, fost general al NATO, va promova legaturi stranse cu UE si va ajuta Ucraina sa reziste in contextul invaziei ruse, sustin analisti cu care a discutat France Presse.Pavel a castigat sambata alegerile prezidentiale, invingandu-l pe populistul miliardar Andrej Babis.In martie, fostul sef al comitetului militar al NATO, in varsta de 61 de ani, il va inlocui in fruntea statului pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, cunoscut pentru legaturile ... citeste toata stirea