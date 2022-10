Noul restaurant din Palas, Pep & Pepper, propune experienta culinara ce are la baza Ghidul Eatwell

Cel mai mare food court din regiunea Moldovei este intr-o continua adaptare la noile gusturi si preferinte in materie de food & beverage. De curand Pep & Pepper a inaugurat prima sa locatie din Nord-Estul Romaniei, la Palas, si ii asteapta pe ieseni cu concept studiat in Marea Britanie - Ghidul Eatwell - transpus in meniuri delicioase.Pep & Pepper propune o masa echilibrata si gustoasa, gandita special pentru persoanele care adopta un stil de viata sanatos si activ. Ingredientele proaspete si ... citeste toata stirea