Primaria Iasi reia proiectul pentru construirea unui centru administrativ. Noul sediu ar urma sa fie ridicat in curtea din spate a institutiei. Odata ce va fi amenajata noua cladire, in Palatul Roznovanu va ramane doar o parte din conducerea institutiei.Proiectul a fost initiat in anul 2018 de primarul Mihai Chirica. Ultimele demersuri pentru aceasta investitie au fost facute in anul 2022, atunci cand a fost aprobat si un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) de catre Consiliul Local (CL). Noutatea ... citeste toata stirea