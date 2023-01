Noul Spital de Recuperare Medicala Arcadia (P)

Spitalul de Recuperare Medicala Arcadia este un concept integrat care contine o baza de tratament unica in Europa, cu un open-space de peste 1 500 de mp, dotata cu echipamente de top, tehnologii inovative si robotica de ultima generatie.Baza de tratament state of the art este proiectata cu accent pe sapte zone principale: recuperare asistata robotic, evaluare si reeducare fuctionala, realitate virtuala, kinetoterapie, terapie ocupationala, electroterapie - stimulare electrica functionala, ... citeste toata stirea