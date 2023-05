Proiectul de construire a unui supermarket Penny in Dacia avanseaza rapid: documentatia tehnica a fost finalizata si va face obiectul unei dezbateri publice pe 15 mai la Primarie. Grupul Rewe are la dispozitie un teren cu o suprafata de circa 8.200 mp pe str. Tabacului, in apropiere de pasajul Bancila."Construire supermarket si magazin produse din carne si branzeturi (accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatada si in parcare, pilon ... citeste toata stirea