Noul "Tramvai Iepurila", scos pe strazile Iasului, de Paste

* "Tramvaiul Iepurila" va face legatura intre Targu Cucu si Copou intre orele 11 si 14, urmand sa opreasca in fiecare statie de pe traseu * dupa lansarea oficiala din 27 aprilie, tramvaiul va circula si pe celelalte trasee din orasCu prilejul aniversarii a 10 ani de la inaugurarea, in premiera in Romania, a primului "Tramvai Iepurila", Compania de Transport Public (CTP) Iasi, cu sprijinul Primariei Municipiului (PMI) Iasi, Asociatiei Tramclub Iasi si Boo Party, a pregatit o noua surpriza ... citește toată știrea