Noutati despre medicamentele compensate: a urcat plafonul. Cine se incadreaza la 90%?

Incepand din acest an, asiguratii care au pensie in valoare de pana la 1.608 lei vor putea beneficia de medicamente compensate cu 90%. Plafonul de pensie la care se compenseaza cu 90% pretul de referinta al medicamentelor de pe sublista B a crescut de la 1.429 lei la 1.608 lei, conform Hotararii de Guvern nr. 1556/2022, publicata la finalul anului in Monitorul Oficial."De programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor beneficiaza toti pensionarii cu venituri din ... citeste toata stirea