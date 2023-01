Noutati pentru pensionarii ieseni: cum se calculeaza impozitul, daca se mai plateste CAS si ce alte ajutoare primesc anul acesta

O parte dintre pensionarii ieseni sunt derutati odata cu modificarile legislative privind majorarea si impozitarea pensiilor, intrate in vigoare de la inceputul acestui an. De la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie s-a majorat cu 12,5%, iar pentru pensiile ce depasesc 4.000 de lei nu se mai retine contributia la sanatate (CAS).La momentul actual, pensiile peste 2.000 de lei sunt impozitate cu 10%, insa multi ieseni cu pensii pana in 3.000 de lei se asteptau ca in luna ianuarie sa nu mai fie ... citeste toata stirea